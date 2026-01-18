Размер шрифта
Армия

На Ставрополье объявлена опасность атаки БПЛА

В Ставропольском крае начал действовать режим беспилотной опасности
В Ставропольском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Чиновник призвал жителей региона следить за официальной информацией, а за помощью обращаться по номеру 112.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с беспилотником. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Воронежем отменили крещенские купания из-за БПЛА.

