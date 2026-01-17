Премьер Швеции счел шантажем пошлины Трампа из-за Гренландии

Швеция не позволит себя шантажировать в ситуации с Гренландией, заявил в соцсети X премьер-министр королевства Ульф Кристерссон после заявления США о пошлинах в отношении ряда стран Европы.

Глава правительства сообщил об «интенсивных переговорах» Швеции с другими членами ЕС, Британией и Норвегией по поводу совместного ответа на американские угрозы.

«Это вопрос ЕС, который затрагивает гораздо больше стран, чем те, которые сейчас выделены в качестве отдельных», — отметил Кристерссон.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем». Политик счел это «очень опасной ситуацией для безопасности и выживания нашей планеты».

Ранее в США усомнились в способности Дании защитить Гренландию.