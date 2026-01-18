В Европарламенте заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США

Одобрение торговой сделки между Евросоюзом и США на данном этапе невозможно из-за угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил на своей странице в соцсети X председатель фракции «Европейская народная партия» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.

«ЕНП выступает за торговую сделку между ЕС и США, но, учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно», — подчеркнул он.

По словам Вебера, нулевые тарифы на американские товары должны быть отложены.

17 января Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам главы Белого дома, с 1 июня 2026 года пошлины для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

