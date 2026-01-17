Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском

Генерал Попов: миномет «Тюльпан» ВС РФ разбил тайный бункер ВСУ под Купянском 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27646825_rnd_6",
    "video_id": "record::89f02fa2-6a71-46e8-afab-86fb302be454"
}

Российские войска при помощи миномета «Тюльпан» уничтожили скрытый командный пункт украинской армии в окрестностях Купянска Харьковской области. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru.

По словам Попова, речь идет о командном пункте батальонного или армейского уровня, дислоцированном в непосредственной близости от линии фронта – примерно в 25-30 километрах от передовой.

Он отметил, что миномет «Тюльпан» характеризуется высокой мощностью и большим калибром, позволяющим пробивать слой грунта глубиной до двух метров с последующей детонацией.

Конструкция штабного укрытия — это временное сооружение, возводимое из бетонных плит средней прочности или дерева. Обычно такие укрепления углубляются в землю приблизительно на два метра и имеют дополнительную земляную насыпь сверху, а также утепляются и обустраиваются внутри.

«Разведка докладывает об обнаружении подобных штабов, и тогда уже работают минометные системы, такие как «Тюльпан», или бросают авиационные планирующие бомбы, например, ФАБ-500 или ФАБ-1500, которые точно накроют пункт», – заключил он.

Ранее российский военный с огнеметом захватил штаб ВСУ в Запорожской области.
 
Теперь вы знаете
Озеро в молодом лесу: почему зумеры поголовно лысеют и как это остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+