Российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском

Российские войска при помощи миномета «Тюльпан» уничтожили скрытый командный пункт украинской армии в окрестностях Купянска Харьковской области. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru.

По словам Попова, речь идет о командном пункте батальонного или армейского уровня, дислоцированном в непосредственной близости от линии фронта – примерно в 25-30 километрах от передовой.

Он отметил, что миномет «Тюльпан» характеризуется высокой мощностью и большим калибром, позволяющим пробивать слой грунта глубиной до двух метров с последующей детонацией.

Конструкция штабного укрытия — это временное сооружение, возводимое из бетонных плит средней прочности или дерева. Обычно такие укрепления углубляются в землю приблизительно на два метра и имеют дополнительную земляную насыпь сверху, а также утепляются и обустраиваются внутри.

«Разведка докладывает об обнаружении подобных штабов, и тогда уже работают минометные системы, такие как «Тюльпан», или бросают авиационные планирующие бомбы, например, ФАБ-500 или ФАБ-1500, которые точно накроют пункт», – заключил он.

Ранее российский военный с огнеметом захватил штаб ВСУ в Запорожской области.