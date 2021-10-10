Президент Сербии заверил, что страна сохраняет военный нейтралитет

Сербия в военном отношении сохраняет нейтралитет и планирует развивать свою обороноспособность. Об этом заявил президент страны Александр Вучич по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

«Мы гордимся этим и в соответствии с этим продолжим не только защищать нашу страну, но и развивать наши мощности по обороне, чтобы каждый потенциальный агрессор забыл о таком намерении — поставить под угрозу свободу Сербии», — сказал Вучич.

В ходе встречи он также поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности Сербии.

Ранее Вучич заявил, что в Косово будет задействована армия в случае нападения на сербское население в крае и бездействия НАТО. До этого на границе Сербии и Косово произошло обострение. Косовский спецназ занял переходы на административной линии с Центральной Сербией, что вызвало возмущение местных жителей, которые устроили протесты около границы.