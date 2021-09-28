Минобороны Южной Кореи: Пхеньян запустил ракету для проверки реакции Сеула и Вашингтона

Цель запуска северокорейскими военными ракеты заключается в проверке реакции со стороны Южной Кореи и США. Об этом ТАСС рассказали в южнокорейском министерстве национальной обороны.

Представитель ведомства отметил, что южнокорейская и американская разведслужбы пребывают в состоянии повышенной готовности — наблюдают за перемещением войск КНДР.

Он добавил, что, по предварительным данным, пуск был произведен из внутренних районов страны примерно в 06:40 утра вторника (00:40 по московскому времени), а снаряд представляет собой ракету малой дальности — использование такого вооружения разрешено Советом безопасности ООН.

Инцидент произошел накануне выступления постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае не зафиксировали повышения радиационного фона после запуска ракеты КНДР.