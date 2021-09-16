В Кремле рассказали о соглашении лидеров ОДКБ по созданию совместных военных органов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что из себя представляет соглашение лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по созданию военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.

«Там есть слово единая, речь идет о едином ведомстве. На месте те, кто участвует в этом саммите. Получите информацию из Душанбе», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Упоминаемый документ был подписан президентами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана 16 сентября в Душанбе в ходе саммита ОДКБ.

В соглашении сказано, что документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов).