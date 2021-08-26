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Британский министр обороны посоветовал афганцам бежать из страны по земле

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение, что афганцы, которые не эвакуировали на самолете, могут попытаться покинуть страну по земле. Слова министра обороны приводит газета The Times.

«Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они (афганские граждане думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», — сказал Уоллес.

Ранее Британский МИД обратился к гражданам Соединенного королевства, находящимся в контролируемом боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) Афганистане, с просьбой отказаться от поездок в кабульский аэропорт, а тем британцам, которые уже приехали туда, рекомендовал перебраться в другое место.

Во вторник, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. Затем выезд из страны будет закрыт.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи людей начали искать способ уехать из страны.

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