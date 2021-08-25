Россия согласовала контракты на $2 млрд на форуме «Армия-2021»

Россия согласовала на международном форуме «Армия-2021» контракты с иностранными государствами на сумму более $2 млрд, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Его слова приводит ТАСС.

По словам Шугаева, контракты были согласованы с Китаем по морской тематике, с Индией — по сухопутной тематике, а также с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой, Белоруссией.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России на форуме «Армия-2021» заключило более 40 контрактов на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму 500 млрд руб. В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.