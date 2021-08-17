Названы предварительные причины крушения Ил-112В в Московской области

Техническая неисправность и ошибка пилотирования могли привести к крушению военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», — уточнил собеседник агентства.

Согласно данным Объединенной авиастроительной корпорации, новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В попал в аварию в районе аэродрома Кубинка.

Лайнер выполнял тренировочный полет при заходе на посадку. На борту, предварительно, находились три члена экипажа. Официального подтверждения о смерти членов экипажа Ил-112В в настоящий момент нет.

Также появилось видео, на котором Ил-112В снижается, после чего у него загорается один из двигателей. В конце ролика самолет, перевернувшись в воздухе и предположительно потеряв управление, падает в поле носом вниз.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.