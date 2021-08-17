В шасси американского транспортника нашли тело афганца, пытавшегося сбежать из страны

В шасси американского военно-транспортного самолета C-17 при посадке обнаружили погибшего жителя Афганистана, который пытался бежать из страны, сообщает издание Politico.

По словам экипажа самолета, в результате происшествия шасси было повреждено. Издание уточняет, что этот военно-транспортный самолет в спешке взлетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, где афганцы, желающие покинуть страну, буквально цеплялись за самолеты и пытались брать их штурмом.

Также в сети появилось видео, снятое пассажирами C-17A Globemaster III, на котором запечатлен, предположительно, житель Афганистана, который привязал себя к фюзеляжу самолета и в таком виде взлетел. Судя по кадрам видео, этот человек был убит набегающим на огромной скорости потоком воздуха.

Неизвестно, тот же самый ли это самолет, в шасси которого был обнаружен труп другого жителя Афганистана, или это другой транспортник.

Крейсерская скорость военно-транспортного самолета C-17 составляет до 700 км/ч.

Ранее самолет ВВС Германии смог вывезти только 7 человек из аэропорта Кабула.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.