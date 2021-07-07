Украина и США провели учения в условиях «сопротивления населения»

Грузинские, молдавские, украинские и американские военные приняли участие в учениях Sea Breeze 2021, в рамках которых были отработаны действия в условиях сопротивления со стороны населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках сценария учений, гражданские жители региона, в котором проводится военная операция, начали блокировать маршруты для свободного передвижения войск.

«Такое развитие событий было спланировано, чтобы оно было максимально приближено к реальным боевым действиям. Например, к условиям реального боевого конфликта на Востоке Украины в 2014 году», — отмечается в публикации.

Также военные из стран-участниц учений Sea Breeze, которые проводят в Черном Море, отработали ликвидацию незаконных вооруженных формирований, десантирование в тыл противника и его дальнейшее вытеснение из засады с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее два истребителя Су-30 морской авиации Черноморского флота сопроводили американский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon над Черным морем.