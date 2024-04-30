Российская БМП уничтожила расчет украинских беспилотников у Белгородской области

Российские войска уничтожили расчет FPV-дронов и укрепленную позицию вооруженных сил Украины (ВСУ) рядом с Белгородской областью. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, позиции ВСУ выявил экипаж боевой машины БМП-3, которому и удалось поразить позицию украинских войск.

До этого сообщалось, что южная группировка российских войск уничтожила военную технику и боеприпасы ВСУ на Донецком направлении. Отмечается, что склад боеприпасов и технику ВСУ поразили операторы ударных FPV-дронов первого армейского корпуса группировки.

Кроме того, воздушная разведка выявила украинский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несколькими точными ударами все цели были уничтожены.

30 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ, однако российские войска к этому готовы.

Ранее стало известно, что ВСУ из-за угрозы прорыва под Авдеевкой были вынуждены бросить в бой необученных солдат.