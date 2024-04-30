проект

>

Назван самый вредный овощ

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала картошку самым вредным овощем

close
100%
Freepik.com

Наиболее вредным из овощей является картофель, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

«Все его сорта имеют высокий гликемический индекс — коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. То есть употребление картофеля может приводить к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на организме», – рассказала специалист Утюмова.

По ее словам, это провоцирует поджелудочную железу вырабатывать дополнительный инсулин, чтобы снизить уровень сахара, а также запускает процесс накопления жиров. По этой причине людям, например, с сахарным диабетом или ожирением рекомендовано ограничить его употребление.

«Стоит отметить, что гликемический индекс рассчитывается на основе отдельно взятого продукта и может меняться в зависимости от приготовления. Так, например, у картофельного пюре он выше, чем у запеченной с кожурой картошки или вареной в мундире», – отметила врач.

Ранее россиянам раскрыли опасность пережаренных шашлыков для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами