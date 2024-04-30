Оператор БПЛА исключил урон гражданским в Харьковской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожающие цели в Харьковской области, исключают возможность попадания российских дронов-камикадзе по мирному населению. Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА.

«Практически нулевая (вероятность. — «Газета.Ru»), потому что у нас всегда идет круглосуточная разведка. Как только выявляется цель, обязательно производится доразведка, для того чтобы убедиться в том, что цель действительно не гражданское лицо», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, после того как разведка убедится, что цель военного значения, принимается решения отработать FPV-дронами.

29 апреля российские войска уничтожили группу операторов беспилотников и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины.

До этого издание Wall Street Journal написало, что Украина на фоне неудач на фронте и ряда проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), связанных с нехваткой боеприпасов и личного состава, делает ставку на применение беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по территории РФ и ее энергетическим объектам.

28 апреля НПО машиностроения оформило патент на беспилотник с турбореактивным двигателем, который отличается от аналогов улучшенными летными характеристиками.

Ранее Киев направил Берлину запрос на покупку 812 беспилотников Vector.