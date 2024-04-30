«Флорида» выбила «Тампу» Кучерова из плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, завершилась со счетом 6:1 в пользу «Пантерз».

Ворота победившей команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 31 бросок по своим воротам из 32. Он был признан второй звездой завершившегося поединка.

В составе победителей по дублю оформили Александр Барков и Картер Вераге. Еще по голу забили Эван Родригес и Нико Миккола. Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко записал на свой счет одно результативное действие, отдав голевую передачу.

Единственную шайбу «Тампы» забросил Виктор Хедман с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. При этом дважды арбитр матча отменял голы «Лайтнинг» в этом поединке — с нарушением правил ворота поражали Михаил Сергачев и Этони Чирелли.

Таким образом, «Флорида» выиграла серию у «Тампы» с результатом 4-1.

Ранее российский вратарь вошел в шорт-лист из трех претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ.