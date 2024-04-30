В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Такие данные появились утром 30 апреля на карте воздушных тревог страны.

Сирены включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Накануне в Бериславском районе Херсонской области произошли взрывы.

До этого стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин. 28 апреля Прокудин также сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Сумской области Украины зафиксировали удар по инфраструктуре.