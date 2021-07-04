В Госдуме назвали смешным заявление Зеленского о новых ракетах для борьбы с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о противодействии «российской агрессии», передает RT.

Он отметил, что Зеленский сильно изменился с тех пор, как был избран главой государства.

«Не этих заявлений, все более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», — сказал Новиков.

По его словам, Россия не представляет угрозы для Украины.

«Какой агрессии Зеленский со стороны России собирается противодействовать, не очень понятно, потому что если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения ее в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада. Ну и поскольку без наличия на то воли самого Киева это было бы невозможно, то это еще одна точка угрозы для украинского народа», — заявил депутат.

Он в связи с этим считает, что говорить об угрозах со стороны Москвы и конкретных видах оружия, которые нужны были бы для того, чтобы эту угрозу отражать, «бессмысленно» и «весьма смешно».

Ранее Зеленский объявил о завершении государственных испытаний ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и принятии его на вооружение. По его словам, «Нептун» способен «достойно противодействовать» России в акватории Черного и Азовского морей.