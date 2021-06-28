Путин считает современную армию России сплавом инноваций, знаний и технологий

Современная армия России представляет собой сплав передовых технологий, инноваций, а также знаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, важную роль играет ответственность командиров вооруженных сил.

«Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники, потому что современные вооруженные силы — это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний», — отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что от командирского состава вооруженных сил прямо зависит боеготовность воинских частей и соединений.

«Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно», — заключил Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, сколько современной боевой техники в ВС России будет к концу года.