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Пелагея проиграла суд по алиментам бывшему мужу

Певица Пелагея проиграла суд по алиментам бывшему мужу Телегину

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pelageya_insta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известная российская певица Пелагея проиграла в судебном споре о размере алиментов на свою дочь от бывшего мужа Ивана Телегина. Об этом пишет портал Сиб.фм.

Экс-супруг сумел успешно оспорить установленную ранее сумму алиментов на ребенка. Новое судебное решение было опубликовано на сайте Московского городского суда, отменяя предыдущее и устанавливая новую сумму до 28 мая 2024 года.

Детали изменений пока не раскрываются.

Иван Телегин, известный как хоккеист, выступающий за клуб «Авангард» и сборную России, продолжает юридический процесс после развода с Пелагеей в 2020 году.

Спортсмен не согласен с высоким уровнем алиментов на содержание общей дочери.

До этого сообщалось, что а России появится реестр должников по алиментам. Он должен стать действенным правовым механизмом, который поможет оказывать давление на тех лиц, которые уклоняются от выплаты алиментов несовершеннолетним детям и нетрудоспособным родителям. Для получения актуальных данных о трудоустройстве должников ФССП РФ будет работать с Фондом пенсионного и социального страхования РФ.

Ранее Пелагея впервые выступила в Сербии.

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