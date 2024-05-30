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Британский премьер заявил, что ВСУ сами решат, по каким целям бить западным оружием

Сунак: как действуют Вооруженные силы Украины — их дело

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RishiSunak/Twitter

Британии неважно, по каким целям Украина будет наносить удары предоставленным ей оружием. Об этом в интервью The Times упомянул премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Как действуют Вооруженные силы Украины — их дело», — сказал Сунак.

Премьер также отметил, что его общение с президентом Украины Владимиром Зеленским происходит на регулярной основе и заявил, что он гордится тем, что Британия «была первой страной, которая передала Украине вооружения повышенной дальности».

29 мая на Украине рассказали, что уже пользуются разрешением Лондона бить западными ракетами по РФ. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак. По его словам, речь идет о дальнобойных ракетах Storm Shadow. Сак отметил, что Украина также создает собственное оружие, используемое для нанесения ударов по России.

Ранее на Украине перечислили страны, готовые позволить Киеву бить своим оружием по РФ.

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