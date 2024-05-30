В ПРО Европы обнаружили нехватку 95% необходимых средств

Для защиты стран Центральной и Восточной Европы от воздушного нападения у стран Североатлантического альянса имеется лишь 5% от необходимых средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Financial Time (FT).

В своих выводах издание опирается на источники, знакомые с разработанными в прошлом году секретными планами обороны. В частности, британское правительство охарактеризовало проблему катастрофической нехватки средств ПВО как «наиболее острую за последние 30 лет».

Высокопоставленный дипломат НАТО сообщил FT, что способность защищаться от ракетных и авиационных ударов была для альянса важной частью стратегии по прикрытию Восточной Европы, однако «прямо сейчас у нас этого нет». Другой дипломат охарактеризовал состояние ПВО как «одну большую дыру».

Опасения военных аналитиков усиливаются из-за технологического прогресса в части распространения недорогих ударных дронов, способных преодолевать большие расстояния. Поэтому «новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне в количественном отношении и в плане готовности».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

24 мая премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали остальные страны Европейского союза создать щит противовоздушной обороны для своей защиты из-за опасений перед Россией. FT уточняет, что соответствующее письмо было направлено главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая согласилась поддержать проект.

До того стало известно, что Великобритания собирается присоединиться к новой европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит», направленной против России.

Ранее в США заявили о неэффективности и дороговизне западного оружия.