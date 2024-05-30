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В Польше арестовали трех подозреваемых в подготовке диверсии по заданию РФ

Польские силовики арестовали подозреваемых в диверсиях по заданию России

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Global Look Press

Сотрудники польского агентства внутренней безопасности задержали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии по поручению российской разведки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

21 мая в Польше были арестованы девять человек под подозрением в диверсионной деятельности по заказу российских служб.

Также местные СМИ писали, что задержания произошли 27 мая в Варшаве и городе Прушкув. Гражданину Польши и белорусам были предъявлены обвинения в участии в организованной международной преступной группировке, а также в террористических преступлениях по поручению иностранной разведки. Их обвинили в том, что они являлись членами преступной группы, задачей которой было совершение диверсий, включая поджоги, по указанию российских спецслужб.

В случае признания виновными, им грозит пожизненное заключение.

По данным газеты Rzeczpospolita, обвиняемые предпринимали попытки поджогов на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение. Кроме того, согласно информации издания, все обвиняемые имели связи с ранее арестованным украинцем, обвиняемым в планировании поджога торгового центра во Вроцлаве, а также магазина рядом с автозаправкой.

По данным издания, за каждый поджог обвиняемым обещали €10 тыс.

21 мая польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что в Польше были задержаны девять человек под подозрением в саботаже и диверсионной деятельности по заказу России. По его словам, задержанные планировали поджог завода по производству красок, а также диверсии в Литве и поджог склада IKEA.

Ранее украинца с краденой картиной XVII века задержали в Польше.

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