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Кабмин обсудит изменения в Трудовом кодексе

Власти 30 мая обсудят изменения в Трудовом кодексе

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Shutterstock

В четверг правительство России планирует обсудить изменения в Трудовом кодексе, касающиеся предоставления социальных гарантий увольняющимся сотрудникам, которые трудились в праздничные и выходные дни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

На повестке дня заседания запланировано рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Предполагается установление дополнительных социальных гарантий для работников, увольняющихся после работы в выходные и праздничные дни, по сообщению пресс-службы.

Помимо этого, правительство также обсудит вопрос о юридической неопределенности термина «руководители организации».

До этого россиянам напомнили об особых правах работающих родителей. Компания не имеет права уволить женщину, которая воспитывает ребенка в возрасте до трех лет. Такое правило действует в отношении одинокого родителя, воспитывающего ребенка до 14 лет или имеющего ограниченные возможности здоровья. На особые гарантии при увольнении может рассчитывать и единственный кормилец семьи, в которой есть трое малолетних детей.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить по старости.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить по старости.

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