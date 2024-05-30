Появился тизер нового фильма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом

Авторы предстоящего психологического триллера «Волки» представили краткий тизер картины. Он опубликован на видеохостинге YouTube.

Сюжет фильма рассказывает о двух наемниках, которым доверено выполнить совместное задание. Главные роли в этом проекте сыграли Брэд Питт и Джордж Клуни, также выступающие в качестве продюсеров фильма.

Режиссером картины стал Джон Уоттс, известный по своей работе над последними тремя фильмами о Человеке-пауке.

Мировая премьера «Волков» запланирована на 20 сентября. В связи с тем, что права на дистрибуцию принадлежат компании Sony, официального проката в России не будет. Фильм появится в российских кинотеатрах немного позже через параллельный импорт.

Ранее японский режиссер Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом. Эту информацию подтвердил сын кинематографиста Горо Миядзаки. По словам Миядзаки-младшего, отец сейчас создает то, что «выглядит, как приключенческий фильм, ностальгический и напоминающий о былых временах». Другие подробности новой работы Миядзаки все еще неизвестны.

Ранее Брэд Питт назвал Анджелину Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.