Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появился тизер нового фильма «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом

Появился тизер фильма «Волки», где Клуни и Питт играют конкурентов

close
100%
Markus Schreiber/AP

Авторы предстоящего психологического триллера «Волки» представили краткий тизер картины. Он опубликован на видеохостинге YouTube.

Сюжет фильма рассказывает о двух наемниках, которым доверено выполнить совместное задание. Главные роли в этом проекте сыграли Брэд Питт и Джордж Клуни, также выступающие в качестве продюсеров фильма.

Режиссером картины стал Джон Уоттс, известный по своей работе над последними тремя фильмами о Человеке-пауке.

Мировая премьера «Волков» запланирована на 20 сентября. В связи с тем, что права на дистрибуцию принадлежат компании Sony, официального проката в России не будет. Фильм появится в российских кинотеатрах немного позже через параллельный импорт.

Ранее японский режиссер Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом. Эту информацию подтвердил сын кинематографиста Горо Миядзаки. По словам Миядзаки-младшего, отец сейчас создает то, что «выглядит, как приключенческий фильм, ностальгический и напоминающий о былых временах». Другие подробности новой работы Миядзаки все еще неизвестны.

Ранее Брэд Питт назвал Анджелину Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами