В Москве горит производственно-складское здание

На востоке Москвы горит производственно-складское здание, площадь пожара разрослась до 2000 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС России.

В министерстве уточнили, что здание расположено по адресу: улица Мартеновская, дом 38.

«По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания», — сказали в ведомстве.

По информации агентства, в тушении пожара задействована авиация.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел мощный пожар.

Утром 23 мая в СНТ «Снегирь», расположенном в Истринском районе Московской области, загорелся двухэтажный дом. Площадь здания составляла 80 кв. м.

В МЧС РФ рассказали, что в результате пожара пострадали девять человек. Одну женщину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, остальных спасти не удалось. Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.