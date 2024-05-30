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В России подорожал набор для окрошки

АТОЛ: продукты для базового набора для окрошки подорожали в среднем на 10%

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Shutterstock

Продукты из базового набора для приготовления окрошки в среднем подорожали на 10%. В преддверии Дня окрошки, который отмечается 30 мая, аналитики АТОЛ выяснили, в какую сумму обойдется покупка ингредиентов для приготовления традиционного русского летнего супа. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Наибольший рост медианной цены наблюдается за упаковку яиц. Относительно показателей мая 2023 года средняя стоимость десятка яиц выросла на 40% и составляет 121 руб. Также значительно изменились цены на квас (+20%) и редис (+17%) — до 110 руб. за бутылку и 100 руб. за 0,5 кг соответственно.

Палку вареной колбасы в среднем россияне покупают за 412 руб., 1 кг огурцов — за 196 руб., 1 кг картофеля — за 56 руб., упаковку сметаны — за 102 руб.

Любители заправить окрошку кисломолочными продуктами отдадут в магазине за бутылку тана 96 руб., айрана — 95 руб., а кефира — 78 руб.

Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж по 5,6 млн чеков.

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