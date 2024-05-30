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США намерены бойкотировать в ООН церемонию в память о президенте Ирана Раиси

Reuters: США проигнорируют церемонию в память Раиси в ООН

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Darren Ornit/Reuters

Соединенные Штаты будут бойкотировать проводимую в ООН церемонию в память о разбившемся на вертолете президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что состоящая из 193 государств-членов Генеральная Ассамблея ООН традиционно собирается, чтобы отдать дань уважения любому мировому лидеру, который был действующим главой государства на момент ухода из жизни.

США намерены проигнорировать эту церемонию. Говоривший на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник заявил агентству, что Соединенные Штаты не будут присутствовать на мероприятии «ни в каком качестве». До того о бойкоте ничего не было известно.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее Иран заявил, что версия о падении вертолета Раиси из-за диверсии исключена.

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Крушение вертолета Раиси
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