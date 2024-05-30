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Дальность полета ракеты КНДР над Японским морем составила 350 км

Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета преодолела 350 км на высоте 100 км

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KCNA

Дальность полета по крайней мере одной из десяти запущенных КНДР в ночь на 30 мая баллистических ракет составила 350 километров над акваторией Японского моря. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщает ТАСС.

Максимальная высота полета оценена в 100 километров, все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида счел указанные запуски нарушением резолюций Совбеза ООН и заявил, что Япония уже выразила по этому поводу протест Северной Корее.

27 мая запуск ракеты с разведывательным спутником КНДР закончился неудачей: она взорвалась в небе. Крушение произошло на раннем этапе полета во время работы первой ступени.

29 мая сообщалось, что Северная Корея начала глушить сигналы GPS в Желтом море.

Ранее Песков сообщил о подготовке официального визита Путина в Северную Корею.

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