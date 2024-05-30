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Устроивший массовую поножовщину в Москве ранил полицейского

В Москве мужчина во время нападения в магазине ранил сотрудника полиции

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Global Look Press

Мужчина, который напал на людей в магазине, расположенном на Хорошевском шоссе на севере Москвы, ранил сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

«Мужчина смог причинить телесные повреждении полицейскому и попытался скрыться в магазине, где совершил нападение на работницу, нанеся ей ранение, а также держал предмет, похожий на нож, в опасной близости от пострадавшей. С целью задержания мужчины и недопущения гибели женщины полицейские повторно применили табельное оружие в отношении нападавшего», — заявили в главке.

Там сказали, что после этого злоумышленника задержали.

В пресс-службе также сообщили, что на место происшествия прибыли медики, которые оказали помощь пострадавшим, в том числе и нападавшему. Там добавили, что задержанный также подозревается в том, что ранее в одной из квартир жилого дома, находящегося на Хорошевском шоссе, нанес мужчине ранения, несовместимые с жизнью.

Незадолго до этого стало известно, что мужчина ранил ножом нескольких посетителей и продавщиц магазина на Хорошевском шоссе. Позже его задержали.

Ранее житель Ростовской области стрелял в полицейских и ранил сам себя.

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