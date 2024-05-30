В Хмельницкой области Украины произошли взрывы

Взрывы раздались в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

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В ночь на 30 мая сообщалось, что в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошел ряд взрывов. Кроме того, серия взрывов была зафиксирована в Харькове.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Львовской области, на котором находились иностранные инструкторы. Точное число пораженных иностранных военных неизвестно, однако речь может идти о сотне человек.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.