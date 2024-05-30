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Дело похитивших и расправившихся над девушкой разведчиков дошло до суда

«Ъ»: суд рассмотрит дело двух разведчиков, похитивших девушку

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Shutterstock

Дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и убийстве девушки из Луганской народной республики (ЛНР), перешло в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».

По данным следствия, 28-летний Жамидулов, родом из Казахстана, служил в ВДВ в Псковской области, а Дорожкин был призван в должности разведчика. Их предполагаемое преступление произошло в январе 2023 года, когда они похитили и убили 23-летнюю Валентину Давронову после конфликта с ней в кафе.

Жамидулов и Дорожкин связали девушку, представив ее как украинскую разведчицу, и доставили в часть, где Жамидулов нанес ей несколько ножевых ударов. Позднее Дорожкин завершил убийство по приказу Жамидулова. Т

ело девушки было уничтожено гранатами, чтобы замести следы.

Трое обвиняемых были задержаны и арестованы. Дело ожидается к рассмотрению летом. Адвокат Жамидулова отказался давать комментарии без согласования с подзащитным.

Ранее петербуржец из ревности зарезал беременную не от него возлюбленную.

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