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Байден нагрубил журналисту, который спросил про возможную передачу полномочий Харрис

Байден нагрубил спросившему про возможную передачу полномочий Харрис журналисту

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Joshua Roberts/Reuters

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис в случае переизбрания на второй срок, нахамил журналисту. Об этом сообщает РИА Новости.

29 мая журналисты сопровождали Байдена в аэропорту города Филадельфия. Один из них задал президенту вопрос о том, будет ли тот передавать полномочия главы государства Харрис в случае своего переизбрания, или же намерен занимать пост еще четыре года.

На это Байден отреагировал чрезвычайно грубо, поинтересовавшись у журналиста, «не упал ли он на голову»?

До этого Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина.

24 мая сообщалось, что американский журналист Саймон Херш усомнился в переизбрании Байдена из-за его представлений о мире.

Ранее Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера.

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