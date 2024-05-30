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Инсулин и куриные желудки: в России найден новый метод борьбы с диабетом

В ЮУрГУ разработали средство от диабета из куриных желудков

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Shutterstock

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали новый напиток, который способен снижать уровень сахара в крови у пациентов с диабетом. Результаты исследования были опубликованы в журнале Food Systems.

Они создали собственную формулу напитка на основе белкового гидролизата, который, по словам разработчиков, может эффективно дополнять традиционное лечение сахарного диабета первого типа и помогать сократить потребление инсулина. Для производства использовались вторичные продукты пищевого производства, включая куриные желудки.

Сахарный диабет является серьезным хроническим заболеванием, которое возникает из-за недостаточного выделения инсулина поджелудочной железой или неэффективного использования организмом этого гормона. Несвоевременное лечение диабета может привести к осложнениям, таким как слепота, ампутация конечностей, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт.

Ранее биолог назвала диабет противопоказанием для работы на даче.

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