Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и РФ, и Украины возможным продолжением усилий КНР по созданию условий для решения этого кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Российская Федерация разделяет позицию о том, что, прежде всего, следует устранить первопричины этого кризиса, «обеспечить законные интересы всех сторон с последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности».

«Это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Россия высоко оценивает конструктивную линию Китая в контексте украинского кризиса.

27 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только «исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.