Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием РФ

Лавров: конференция с РФ и Украиной могла бы стать продолжением усилий Китая

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и РФ, и Украины возможным продолжением усилий КНР по созданию условий для решения этого кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Российская Федерация разделяет позицию о том, что, прежде всего, следует устранить первопричины этого кризиса, «обеспечить законные интересы всех сторон с последующим выходом на договоренности на основе принципа равной и неделимой безопасности».

«Это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Россия высоко оценивает конструктивную линию Китая в контексте украинского кризиса.

27 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только «исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами