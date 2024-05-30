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В России беременных хотят перевести на удаленку

«Известия»: в РФ намерены стимулировать бизнес к переводу беременных на удаленку

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Shutterstock

В России хотят стимулировать компании к переводу беременных и матерей с малолетними детьми на удаленку. Минтруд вместе с заинтересованными сторонами готовит соответствующие рекомендации, пишет газета «Известия», ссылаясь на материалы правительства к отчету министерства в Государственной думе.

Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, программа по стимулированию работодателей к поощрению сотрудников с детьми уже разработана. В соответствии с ней намерены выявить лучшие практики среди компаний, которые лягут в основу подготовки самих рекомендаций, заявили в Минтруде.

По данным «Известий», в эти рекомендации включат вопрос перевода женщин в период беременности и воспитания малолетних детей на дистанционную работу.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой вручать беременным специальные сертификаты.

Ранее врач рассказала, почему у беременных «растет» нога.

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