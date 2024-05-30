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В США считают, что позиция Байдена по одобрению ударов ВСУ поменяется

NYT: смена позиция Байдена по одобрению ударов ВСУ вглубь России неизбежна

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден приближается к решению разрешить Украине применять американское вооружение на территории России, считают в Белом доме. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, это решение может стать одним из ключевых шагов президента в рамках конфликта на Украине. Советники Байдена убеждены, что пересмотр позиции по этому вопросу неизбежен, несмотря на опасения относительно возможного эскалации конфликта до прямого столкновения с ядерным противником.

Источники также сообщают, что в Белом доме уже начат формальный и ускоренный процесс пересмотра текущей политики с целью ее изменения с учетом рисков. Помощники по национальной безопасности президента проводят интенсивные консультации для предоставления официальных рекомендаций, учитывая изменяющийся характер военных действий, направленных в сторону России.

В случае разрешения ударов, Киеву будут накладываться строгие ограничения со стороны Вашингтона, касающиеся выбора целей и способов применения американского вооружения. ёё

Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, но обсуждения на высоком уровне продолжаются как в США, так и за ее пределами.

Ранее в Германии не поддержали отправку на Украину военных инструкторов.

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