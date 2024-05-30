В США могут разрешить Украине наносить удары по России

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его словам, этот вопрос находится «на рассмотрении». По информации издания, в Белом доме пока не приняли окончательного решения.

Как говорится в публикации Politico, дискуссии свидетельствуют о том, что Байден и его команда «все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление» в Харьковской области.

29 мая издание «Лига. Новости» писало, что десять западных союзников Киева готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, полученным от них оружием. Сообщалось, что свои снаряды разрешили использовать Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония. Как подтверждение, приведены косвенные высказывания представителей различных уровней власти из этих стран, сделанные в течение месяца.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых наносят удары по Украине.

Ранее в Раде сообщили о «тихом согласии» США на удары по России.