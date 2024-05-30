Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США могут разрешить Украине наносить удары по России

Politico: в США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары по России

close
100%
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По его словам, этот вопрос находится «на рассмотрении». По информации издания, в Белом доме пока не приняли окончательного решения.

Как говорится в публикации Politico, дискуссии свидетельствуют о том, что Байден и его команда «все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление» в Харьковской области.

29 мая издание «Лига. Новости» писало, что десять западных союзников Киева готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, полученным от них оружием. Сообщалось, что свои снаряды разрешили использовать Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония. Как подтверждение, приведены косвенные высказывания представителей различных уровней власти из этих стран, сделанные в течение месяца.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых наносят удары по Украине.

Ранее в Раде сообщили о «тихом согласии» США на удары по России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами