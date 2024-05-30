Россиянам объяснили, какую валюту брать в отпуск

Самый сложный вопрос для россиян в планировании поездки за границу — вопрос денежных расчетов за границей. О том, какую валюту лучше всего брать в отпуск, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов.

«На данный момент самой универсальной валютой для путешествий остается доллар. Никаких глобальных перемен не произошло. Но даже если они начнут происходить, переход будет плавным и постепенным. С другой стороны, значение имеет страна, в которой вы планируете отдых. Так, в Китае лучше расплачиваться юанями, в Европе — евро, а в ОАЭ — дирхамами», — объяснила она.

По словам эксперта, самым лучшим вариантом будет регулярная покупка валюты, если вы планируете поездку заранее, чтобы был средневзвешенный, выгодный курс. Либо можно наблюдать за курсом и покупать валюту на коррекциях, если у вас есть время и желание вникать в эти тонкости.

«Россиянам, путешествующим за границу, обязательно нужно иметь при себе карту другого государства. В настоящее время российские карты Visa и Mastercard за границей не работают, а отечественная платежная система «Мир» функционирует только в Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане и на Кубе. И то, это не гарантирует, что вы сможете везде этой картой расплатиться. Так, например, в Армении, ее обслуживает только один банк. Лучший выход для тех, кто путешествует, — это открытие счетов в зарубежных банках. Самые удобные варианты, на мой взгляд, — банки Армении и Казахстана. Но карту открыть можно и в любой другой стране, которая предлагает такую возможность. Плюс таких карт — они работают по всему миру, а открыть их можно не выезжая из России через банки посредники или финансовых консультантов. С переводом денег на такие карты также проблем не возникнет», — рассказала консультант.

Чтобы подстраховаться, во-первых, обязательно имейте при себе наличные деньги, потому что бывают разные ситуации (нет интернета, не срабатывает карта и так далее).

«Во-вторых, не держите все деньги в одном месте. Даже в самых безопасных странах и дорогих отелях есть вероятность кражи, поэтому часть денег носите с собой, а часть оставляйте там, где остановились. Третий вариант — иметь криптокошелек. Сегодня во многих странах можно найти криптообменники, так что этот способ может быть подстраховкой», — резюмировала Волкова.

Ранее выяснилось, что россияне этим летом планируют длинные отпуска и поездки в Петербург.