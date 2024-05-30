Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста

За последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения, причём половина из них — представители малого и среднего бизнеса (со штатом менее 100 сотрудников). Это выяснилось в ходе опроса, проведенного аналитиками облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным Росстата за 2023 год, в стране проживают почти 146,5 млн человек, причем 83,4 млн из них — в трудоспособном возрасте, что на 2,7 млн меньше, чем десять лет назад, в 2013 году. При этом численность россиян в привлекательных для работодателей возрастных когортах находится в разных диапазонах.

Так, россиян, рожденных с 1989 по 1993 год (первая демографическая яма 1990-х), то есть, тех, кому в 2023 году исполнилось от 30 до 34 лет, насчитывается лишь 11 млн, это на 311 тыс. человек меньше, чем десять лет назад. Таких людей в стране сегодня в два раза меньше, чем тех, кто родился с 1974 по 1983 год (40–49 лет).

Россиян 20-29 лет, то есть, рожденных с 1994 по 1998 год (вторая демографическая яма), еще меньше — всего 7,5 млн человек. Более того: численность этой возрастной когорты за последнее десятилетие сократилась почти на 8,6 млн человек. Сегодня людей 20-29 лет в 3,5 раза меньше, чем людей пенсионного и предпенсионного возраста (50–70+ лет).

«По данным hh.ru, в апреле в России было открыто на 28% больше вакансий, чем год назад, а количество активных резюме выросло только на 7%. Из-за этого hh.индекс, который показывает соотношение активных резюме на одну вакансию, сейчас составляет 3,3 пункта. В стране сохраняется «рынок соискателя», а среди работодателей усиливается конкуренция за людей. В таких условиях HR-департаменты вынуждены менять модель своей работы и отказываться от стереотипов и неоправданных ограничений, в том числе — по возрасту. Пусть не очень быстро, но все-таки эйджизм начинает отступать», — прокомментировала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Так, сразу 52% небольших (со штатом до 100 человек) и 44% крупных компаний (со штатом свыше 1 000 человек) сегодня чаще, чем три года назад, трудоустраивают кандидатов старшей возрастной группы.

В целом отношение к соискателям 40+ в лучшую сторону изменили 41% российских работодателей. Реже нанимать людей старшего возраста в последние три года стали лишь 7% компаний.

Кроме того, почти четверть (23%) опрошенных отметили, что среди трудоустроенных за последний год кандидатов преобладают соискатели в возрасте 41-55 лет (то есть, рожденные с 1969 по 1983 годы).

В то же время 39% компаний в своей стратегии подбора пока еще фокусируются на найме соискателей в самой дефицитной возрастной когорте: 36-40 лет (1984-1988 года рождения).

При этом среди соискателей, которые чаще всего сами откликаются на вакансии, преобладают россияне в возрасте 41-55 лет: сразу 43% компаний назвали эту возрастную когорту кандидатов самой многочисленной.

В то же время, каждая пятая компания (20%) отмечает, что инвестирует в работу с начинающими специалистами и стала чаще нанимать молодежь. Такую тактику найма выбирает почти каждый третий работодатель с численностью штата от 100 до 500 сотрудников (28%) и каждая четвертая компания с командой более 1 000 сотрудников (23%). Также 17% работодателей заявили, что за последние три года чаще всего принимали на работу молодых специалистов (в возрасте 18-25 лет, то есть, рождённых с 1999 по 2006 годы).

«Многие работодатели декларируют отказ от стереотипов и заявляют, что смотрят только на профессионализм кандидата, а не на его возраст. Однако на практике даже в таких компаниях может встречаться эйджизм — например, на уровне отдельного заказчика подбора или рекрутера. Именно поэтому важно фиксировать такие случаи, а также анализировать воронку найма в разных плоскостях, включая возраст соискателей. Это позволит оценить, насколько внешний имидж компании-работодателя соответствует реальному найму, и своевременно заметить проблему. Отслеживать ситуацию максимально удобно в специальных CRM-системах для управления процессом подбора», — добавила Хадина.

Средний возраст сотрудников в каждой пятой компании составляет в среднем 41-55 лет, в 41% компаний сегодня составляет 36-40 лет, в 27% — 31-35 лет. И лишь в 9% компаний трудятся в основном люди 26-30 лет, в 2% — от 18 до 25 лет.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян когда-либо задумывались о смене деятельности.