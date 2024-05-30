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Биолог назвала диабет противопоказанием для работы на даче

Биолог Лялина заявила, что диабет является противопоказанием дачных работ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Биолог Ирина Лялина предупредила о возможной опасности работы на даче для некоторых людей. В интервью с «Известиями» она подчеркнула, что особенно осторожны должны быть люди с заболеваниями сердца, артериальной гипертонией и диабетом.

Также опасны для такого труда любые проблемы сердечно-сосудистой системы, так как для таких людей небезопасны физические нагрузки, особенно в жаркую погоду.

Лялина также отметила, что нужно быть осторожным при работе на даче людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной или иммунной системы, а также у тех, кто страдает аллергией на пыльцу, плесень или другие аллергены, которые могут встречаться на участке.

Она предупредила, что диабет является еще одним противопоказанием для работы на даче.

Также биолог уверена, что садовые занятия могут быть опасны для людей с психическими заболеваниями, такими как депрессия и тревожные расстройства, поскольку работа на приусадебном участке может вызвать стресс.

Лялина рекомендует людям с вышеперечисленными заболеваниями проконсультироваться с врачом перед началом садовых работ, чтобы оценить риски и получить необходимые рекомендации для безопасного и полезного времяпрепровождения на даче.

Ранее в Подмосковье дачник напал на знакомого с лопатой из-за кражи гравия.

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