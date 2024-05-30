В Харькове повредили объект критической инфраструктуры

В Харькове во время действия воздушной тревоги под удар попал объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По словам градоначальника, на месте возник пожар. Какие-либо подробности о поврежденном объекте не приводятся.

До того сообщалось о серии взрывов в Харькове.

Незадолго до этого стало известно, что в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошел ряд взрывов.

По состоянию на 3:00 30 мая воздушная тревога объявлена в Харьковской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о возможном наступлении ВС РФ на Харьковском направлении.