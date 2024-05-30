ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате никто не пострадал, однако оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП). В связи с этим жители сел Дорогощь и Смородино остались частично без света.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил чиновник.

Накануне под обстрел ВСУ попало село Байцуры Борисовского района Белгородской области, в результате чего произошел пожар.

29 мая Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Стадников, город Шебекино и поселок Новая Таволжанка. В ходе обстрела Стадникова мирная жительница получила ранение осколком минометного снаряда в висок.

28 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали автомобили в Белгородской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.