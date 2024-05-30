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Греческий клуб впервые в истории выиграл еврокубок

«Олимпиакос» победил «Фиорентину» и выиграл первый для Греции еврокубок

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David W Cerny/Reuters

В финальном матче Лиги конференций «Олимпиакос» одержал победу над итальянской «Фиорентиной» и выиграл первый в истории греческого футбола еврокубок.

Матч прошел в Афинах. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время марокканский нападающий греческой команды Аюба Эль-Кааби забил гол (116-я минута), который оказался победным.

«Олимпиакос» стал первой греческим клубом, завоевавшим еврокубок. Ранее до финала доходил только «Панатинаикос», который в 1971 году проиграл в решающем матче Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) амстердамскому «Аяксу».

До этого в финале Лиги Европы итальянская «Аталанта» победила немецкий «Байер» со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук не вышел на поле, проведя матч на скамейке запасных.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

Ранее российский футболист ПАОКа Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции.

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