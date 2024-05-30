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На суде по делу Трампа присяжные разошлись без вынесения вердикта

NBC: на суде по делу Трампа присяжные не вынесли вердикт, суд отложен до утра

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Charly Triballeau/AP

На суде по делу экс-президента США Дональда Трампа, который проходит в Нью-Йорке, присяжные разошлись без вынесения вердикта. Рассмотрение процесса продолжится утром в четверг, 30 мая, сообщает телеканал NBC.

Заседание было перенесено после того, как присяжные запросили дополнительную информацию из показаний троих свидетелей, о чем они уведомили суд с помощью соответствующих записок.

Перед тем, как отпустить присяжных, судья проинструктировал их о необходимых аспектах поведения. Они не должны ни с кем обсуждать дело и давать кому-либо информацию о нем, в особенности за вознаграждение. Кроме того, присяжным запретили искать информацию по делу в интернете, читать или смотреть новости в СМИ — словом, они должны оградить себя от всего, что может так или иначе повлиять на их будущее решение.

NBC уточняет, что присяжные обсуждают 34 пункта обвинения о фальсификации деловых документов, в том числе в связи с выплатой «скрытых денег» порноактрисе Сторми Дэниэлс во время президентской кампании 2016 года. Трамп не признает себя виновным по всем из них.

23 мая экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что в разбирательстве по делу Сторми Дэниелс Трампа, скорее всего, признают виновным. По его мнению, вероятность оправдательного приговора — нулевая.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что для покрытия судебных расходов Трампу пришлось продать частный самолет.

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