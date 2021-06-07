В НАТО заявили, что консенсуса по вопросу членства Украины нет

Позиция открытых дверей по Украине будет подтверждена на предстоящем саммите НАТО, однако согласия по вопросу ее членства в альянсе пока нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, которого цитирует ТАСС.

«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», — ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе.

Он добавил, что украинский вопрос будет обсуждаться в ходе саммита.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет приглашать Грузию и Украину на саммит, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны разочарованы тем, что НАТО не смогла найти формат участия республики на саммите альянса в этом году.