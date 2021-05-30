Российские военные установили мировой рекорд

Российские военные химики установили мировой рекорд на армейском этапе конкурса «Безопасная среда», сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минобороны.

Рекорд был обновлен на этапе индивидуальной гонки, когда курсанты российской академии РХБЗ имени маршала Тимошенко преодолели все препятствия на участке протяженностью 5,5 км менее чем за полчаса.

В хода этого этапа курсанты отработали 26 нормативов, в частности, нашли радиоактивные источники, провели химическую разведку и специальную обработку, а также прошли огненно-штурмовую полосу.

Выполнить нормативы российским курсантам удалось быстрее, чем это когда-либо делали военные из стран СНГ, Азии и Африки.

В 2019 году российские танкисты на Т-72Б3 установили рекорд скорости на турнире по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино.