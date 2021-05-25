Зеленский предложил увеличить украинскую армию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил увеличить численность вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на этот законопроект.

Кроме того, украинский глава внес в Раду страны законопроект об основах национального сопротивления. Увеличение численности вооруженных сил Украины потребуется в связи с принятием упомянутого закона. Cоответствующие законопроекты №5557 и №5558 были инициированы Зеленским.

В настоящий момент подробностей, связанных с изменениями в структуре армии Украины, нет.

Ранее Зеленский на три года продлил санкции против российских СМИ. Согласно документу, в список юридических лиц, против которых санкции продлеваются еще на три года, попали 138 российских и украинских юридических лиц.

Кроме этого, Зеленский заявлял о последствиях эскалации конфликта в Донбассе. Украинский лидер уточнял, что страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» со стороны России на Украине.