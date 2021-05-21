Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился на западе страны
Истребитель военно-воздушных сил Индии МиГ-21 («Бизон») разбился в северо-западном штате Пенджаб в четверг, 20 мая. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте официальный представитель ВВС.
Пилот самолета погиб.
«Вчера вечером в западном секторе произошла авиакатастрофа с участием самолета ВВС «Бизон». Пилот, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные ранения», — написал он.
По данным информагентства ANI, ссылающегося на авиационные источники, самолет проводил плановый учебный полет.
Ранее в белорусском городе Барановичи произошло крушение военного самолета.
There was an aircraft accident last night involving a Bison aircraft of IAF in the western sector. The pilot, Sqn Ldr Abhinav Choudhary, sustained fatal injuries. IAF condoles the tragic loss and stands firmly with the bereaved family.— Indian Air Force (@IAF_MCC) May 21, 2021