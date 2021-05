Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился на западе страны

Истребитель военно-воздушных сил Индии МиГ-21 («Бизон») разбился в северо-западном штате Пенджаб в четверг, 20 мая. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте официальный представитель ВВС.

Пилот самолета погиб.

«Вчера вечером в западном секторе произошла авиакатастрофа с участием самолета ВВС «Бизон». Пилот, командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные ранения», — написал он.

По данным информагентства ANI, ссылающегося на авиационные источники, самолет проводил плановый учебный полет.

Ранее в белорусском городе Барановичи произошло крушение военного самолета.

There was an aircraft accident last night involving a Bison aircraft of IAF in the western sector. The pilot, Sqn Ldr Abhinav Choudhary, sustained fatal injuries. IAF condoles the tragic loss and stands firmly with the bereaved family.