В ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в направлении трех израильских городов

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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что эти удары стали ответом на израильские обстрелы, в результате которых погибли командиры движения, включая ответственного за город Газа Бассема Ису, и было разрушено шестнадцатиэтажное здание в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук («Башня аш-Шурук»).

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.